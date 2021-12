Covid, De Luca blinda Natale e Capodanno: “Andamento contagio molto preoccupante”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha deciso di adottare il pugno duro in vista del Natale, con il governatore campano che, come lo scorso anno, ha deciso di blindare una delle feste più amate.

Per De Luca, infatti, è necessario “evitare assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno. Ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti e anche un’ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno“.

“Che vuoi controllare a Capodanno? Credo che si debba vietare ogni festa in piazza se vogliamo stare tranquilli nei mesi successivi, perché noi rischiamo per la follia di una settimana di essere chiusi tutti per mesi dopo Capodanno“.

Il presidente campano ha quindi deciso di usare le maniere forti ed evitare occasioni per consentire al Covid di propagarsi liberamente.

De Luca non vuole discussioni e spiega il motivo di tali decisioni: “Semplicemente c’è un andamento del contagio che è talmente preoccupante da motivare ordinanze di prudenza e di contenimento dei contagi, tutto qui“.