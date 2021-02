Covid, De Luca: “Di questo passo finiremo le vaccinazioni nel 2023”. Restrizioni per altri 2 anni?

La Regione Campania è stata senza dubbio una delle più colpite dalla seconda ondata di Coronavirus. La situazione ora è stabile ma il presidente Vincenzo De Luca ha lanciato l’allarme non solo per l’aumento dei positivi degli ultimi giorni, ma anche per i rallentamenti della campagna vaccinale.

“La Campania avrà circa 180 mila persone vaccinate tra febbraio e l’inizio del mese. Se andiamo con questo ritmo, per arrivare a 4,6 milioni impiegheremo tutto il 2021, 2022 e parte del 2023. Evitiamo di dire stupidaggini, parliamo un linguaggio di verità: sulla base dell’attuale distribuzione, in Campania in 10 mesi se tutto va bene vacciniamo un milione e seicentomila persone“.

Vincenzo De Luca ha quindi criticato l’attuale piano vaccini e le dosi a disposizione. Di questo passo, infatti, serviranno anni per immunizzare l’intera popolazione italiana.

Se non ci sarà un’immunizzazione di oltre l’80% della popolazione, sarà difficile riprendere una vita normale. Fino al 2023, quindi, c’è il rischio di andare avanti con ulteriori restrizioni alla vita delle persone.

Il governatore ha infine concluso: “Dio non voglia che emergano varianti non coperte dai vaccini. Sarebbe una tragedia senza fine“.