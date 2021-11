Covid, De Luca: “Lockdown per i no-vax? Il minimo, non possono avere stessi diritti dei vaccinati”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenza Covid in Italia e della possibilità di introdurre un lockdown per le persone che hanno deciso di non vaccinarsi.

“Lockdown per i non vaccinati? Sarebbe il minimo, per quello che mi riguarda. Cominciamo a capire qual è la ricaduta negativa degli atteggiamenti di irresponsabilità che abbiamo riconosciuto in queste settimane l’irresponsabilità di chi finge per scambiare per libertà democratica quella che nei Paesi civili si chiama irresponsabilità“.

“Mi auguro che tutti quanti, di fronte a questa quarta ondata, capiscano che il dovere di tutelare la salute dei cittadini appartiene a tutti“.

Il Governo italiano, per ora, esclude il lockdown per i no-vax, ma, se la situazione dovesse peggiorare, è sicuramente una decisione che sarà valutata da parte del Governo Draghi.

De Luca ha infine dichiarato: “Mi pare evidente chi non si vaccina non può avere gli stessi diritti di chi si è vaccinato e ha dato prova di senso di responsabilità“.