Covid, De Luca: “Senza vaccinazione di massa dei giovani rischiamo di non aprire le scuole”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’attuale situazione Covid e dell’apertura delle scuole il programma tra due mesi.

“Prepareremo entro questa settimana un piano di vaccinazione straordinaria per la popolazione studentesca“.

“Dall’ultima settimana di agosto alla metà di settembre dobbiamo fare una campagna di vaccinazione di massa oppure le scuole non possono aprire“.

Il governatore campano è quindi pronto ad una campagna di vaccinazione di massa per consentire l’apertura dell’anno scolastico nel mese di settembre. Se così non fosse, il rischio di un rinvio sarebbe elevato.

De Luca ha infine concluso parlando dell’obbligo mascherina in Campania: “Il motivo per cui è obbligatoria in Campania la mascherina non è perché ci divertiamo, ma perché è un piccolo sacrificio che si fa per avere una maggiore protezione“.