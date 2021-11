Covid, ecco le condizioni con cui la Campania passerebbe a zona gialla

Covid, molte regioni sono a rischio zona gialla e i contagi salgono in tutta Italia. Ecco in base a cosa un territorio cambia colore

Sono settimane di aumenti continui tra i casi di covid e le manifestazioni continue. Sui social è bufera, in cui si sono andati a creare dei veri e propri schieramenti di pensiero. Chi è vaccinato spera affinché tutti facciano questa scelta, mentre la minoranza dei No vax ostenta il contrario.

Con le regioni a rischio zona gialla e i focolai che, giorno per giorno, vanno a crearsi ci si interroga su quale sia la mossa giusta per evitare che si cada in una quarta ondata. In tal senso, anche in Campania aumentano.

La campania potrebbe diventare zona gialla, ma come?

Con la stagione influenzale alle porte, il pericolo di cambio colore è elevato. Andiamo dunque a vedere quali sono le condizioni attuali per un cambio di colore all’interno del territorio nazionale.

Tra i criteri vi sono:

Un’incidenza settimanale di almeno 50 casi per 100.000 abitanti o superiore, almeno;

Tasso di occupazione della terapia intensiva che si trovi sopra il 10 %;

Tasso in area medica di occupazione che superi il 15 %.

Al momento la Campania non rischia nulla, dato che per fortuna non si ha nessuno dei criteri precedentemente citati. Il pericolo è alto, sopratutto per eventuali mutazioni del virus che potrebbero render vani gli sforzi dei sanitari.

Intanto si prospetta l’idea di lockdown unicamente per i No Vax, per provare a contenere i contagi. Stessa cosa è avvenuta in Austria, purtroppo però sappiamo già tutti come sia andata a finire. Speriamo non si ripeta lo stesso scenario.