Covid, il Governo sarebbe pronto a promuovere la Campania in zona gialla: la data

Grazie alle misure di prevenzione adottate da parte del Governo italiano, il numero di contagi da Covid-19 è iniziato a calare. Soprattutto in Campania, infatti, si è passati da una media di oltre quattromila contagi a gioco a poco più di mille.

Per questo motivo, il presidente Giuseppe Conte, questo fine settimana, è pronto ad annunciare una grande notizia per la Regione Campania, ovvero il passaggio dalla zona arancione a quella gialla.

È bene sottolineare che, al momento, si tratta ancora di indiscrezioni e una conferma definitiva si avrà solo nella tarda sera di venerdì, ovvero quando il Ministro Speranza analizzerà i nuovi dati. L’ipotetico passaggio vi dovrebbe essere dal 13 dicembre.

Il passaggio in zona gialla determina molti cambiamenti, soprattutto negli spostamenti. In zona gialla, infatti, sarà possibile non solo spostarsi nella propria regione, ma anche in altre regioni della stessa colorazione. Inoltre, ci sarà una riapertura di bar e ristoranti fino alle ore 18.

Queste le differenze più sostanziali. Per tutte le altre novità con il possibile passaggio in zona gialla, è possibile consultare le FAQ diramate da parte del Governo. Resterebbero comunque chiuse le palestre, le piscine, i centri commerciali nei weekend così come il coprifuoco alle ore 22 alle 5.