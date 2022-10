Covid, il bollettino di oggi

Il bollettino covid mostra dati nuovamente in rialzo. Aumentano i ricoveri, con i contagi nei carceri che preoccupano

Il Covid non accenna a mollare la presa. I dati odierni mostrano nuovamente un rialzo dei contagi, con ricoveri e terapie intensive che continuano a tenere banco nel computo delle statistiche.

Attualmente sono 244.746 i tamponi processati, con 47.763 casi e 69 morti. Tasso di positività al 19,5%, con ricoveri (+225) e terapie intensive (+4) che registrano aumenti rispetto a ieri. Dati che sembrano allarmare, specialmente perché la possibilità di nuovi focolai potrebbe aumentare nuovamente.

Cosa ci si deve aspettare?

In una settimana il numero dei pazienti è salito del 37% e la paura dell’opinione pubblica si fa forte. Sono 141.073.471 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia nelle ultime 24 ore, dati riferiti dall’ultimo report del Ministero della Salute.

Per ora il Covid non sembra spaventare più come prima, con la vita che è ritornata a scorrere come prima. Il fattore contagi però sembra intimorire l’Italia e non solo: anche l’Europa si ritrova ad essere scoraggiata dalla morsa del virus, che si unisce all’emergenza energetica e alla guerra in Ucraina.

Tutti dati che portano inevitabilmente l’economia mondiale verso un periodo buio, da cui non si sa quando ci si potrà rialzare. Dopo la crisi economica mondiale degli ultimi due anni, la possibilità di vedere tutto andare ancor più in salita è decisamente elevata. Le possibilità di chiusure e lockdown restano basse, con le mascherine che non sono più obbligatorie in molti luoghi, ma attenzione. Un ritorno al lockdown statisticamente esiste.