Covid, il Governo lavora al decreto Natale: slittamento coprifuoco, shopping e riapertura regioni a dicembre?

Giuseppe Conte sa che il Natale è una festa fondamentale per l’economia italiana. Per questo motivo, si è deciso di anticipare la zona rossa di alcune regioni per cercare di far calare l’indice di contagiosità nelle aree a maggior rischio.

Nel caso in cui l’indice Rt dovesse scendere sotto l’1, l’Italia potrà ripartire e iniziare una graduale apertura. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, si starebbe già lavorando ad un decreto Natale.

Il Governo, infatti, è pronto ad intervenire in alcuni punti, consentendo, innanzitutto, di far slittare l’orario di coprifuoco attualmente presente alle 22 e portarlo almeno alle 24. Inoltre, il coprifuoco potrebbe essere eliminato per i giorni di festa, quali vigilia di Natale, Natale e capodanno.

Dal 4 dicembre, inoltre, dovrebbe essere consentito lo shopping non solo nelle zone gialle ma anche nelle altre aree. Si sta studiando, quindi, la possibilità di uscita in orari contingentati a seconda dell’età. Per i ristoranti dovrebbe esserci ancora l’obbligo di non far sedere al tavolo più di 6 persone consentendo, così, l’apertura.

Infine si sta parlando anche della possibilità di riapertura delle regioni. Ovviamente tutto dipenderà dall’andamento del contagio dei prossimi giorni. L’obiettivo del Governo è comunque fissare delle regole ed evitare un ‘liberi tutti’ come accaduto durante i mesi estivi.