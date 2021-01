Covid, il Governo opta per la settimana ponte: 7 e 8 gennaio Italia in zona gialla rafforzata

Il Governo, dopo un lungo tira e molla, sembra aver deciso cosa fare nei prossimi giorni. Dal 7 al 15 gennaio continueranno ad adottarsi le misure previste dall’ultimo DPCM di Conte, con alcune ed ulteriori restrizioni, soprattutto nei weekend.

Il 9 e 10 gennaio, infatti, tutta Italia sarà zona arancione. Sarà consentito, quindi, spostarsi all’interno del proprio Comune. Saranno in vigore, quindi, tutte le regole stabilite con la suddetta zona. Il 7 e 8, invece, l’Italia tornerà in zona gialla, seppur rafforzata.

In questi due giorni, infatti, sarà possibile spostarsi all’interno della propria Regione sembra mostrare l’autocertificazione. Secondo le ultime indiscrezioni, però, vi sarà il divieto di spostamento in un’altra Regione, se non per motivi di lavoro, necessità o salute.

Riapriranno, inoltre, bar e ristoranti, seppur per pochi giorni. Queste regole saranno in vigore fino al 15 gennaio, giorno in cui dovrebbe scattare un nuovo DPCM, il quale porterà le Regioni ad assumere una colorazione diversa a seconda dell’indice Rt.

La Campania, dopo quasi due mesi in tra zona rossa ed arancione, potrebbe diventare zona gialla o addirittura bianca. Tutto dipenderà dall’analisi dei dati da parte dell’ISS.