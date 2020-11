Covid, in arrivo il nuovo DPCM di Conte: dal coprifuoco ai confini regionali, le possibili misure

L’emergenza Covid inizia a preoccupare in Italia. La situazione è diventata allarmante e il Governo è pronto ad adottare nuove misure per contrastare il fenomeno Coronavirus. Oggi, infatti, Giuseppe Conte dovrebbe parlare alla Nazione per annunciare le nuove misure restrittive.

Sembra essere esclusa una misura restrittiva a livello nazionale, con il Governo che è però deciso sul chiudere le grandi città se non dell’intera Regione dove il virus corre molto velocemente con un indice Rt superiore a 1,5.

Almeno per il momento, sembra scongiurato anche un coprifuoco alle ore 18. Attualmente, infatti, l’obbligo di rientrare a casa è fissato per le ore 23, mentre con il nuovo DPCM dovrebbe attestarsi alle 21 di sera.

Oltre al coprifuoco, non sarà più possibile oltrepassare i confini regionali se non per motivate esigenze. In Campania, quindi, considerando l’ordinanza attualmente in vigore, non sarà possibile spostarsi nemmeno tra province. I centri commerciali dovrebbero chiudere nel fine settimana.

Con queste misure l’obiettivo del Governo è quello di far calare la curva dei contagi. Tuttavia, i miglioramenti di tali misure si inizieranno a vedere solo tra 2 settimane, motivo per il quale non è ancora scongiurato un lockdown totale durante le prossime settimane.