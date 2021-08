Covid, in arrivo il picco di contagi: anche la Campania rischierebbe la zona gialla

Dopo alcune settimane di stallo, il Coronavirus è ritornato a far paura, con i nuovi casi che ormai aumentano in misura davvero spropositata. Il Governo, nei scorsi giorni, ha modificato i parametri per la colorazione delle regioni per evitare un’estate di chiusure.

Ora però, secondo le ultime indiscrezioni, almeno cinque regioni rischierebbero il passaggio dalla zona bianca a quella gialla.

Nei prossimi quindici giorni, infatti, potrebbero cambiare colore la Campania, la Sicilia, Calabria, Lazio e Sardegna.

Le ultime modifiche adottate da parte del Governo hanno consentito di evitare il passaggio in zona gialla. L’incidenza settimanale dei 50 casi ogni 100 mila abitanti è stata modificata, ora, però, a preoccupare è l’aumento dei ricoveri.

In queste regioni, infatti, l’occupazione dei posti letto supera il 3% e la soglia è destinata ad aumentare già nei prossimi giorni.

Il rischio di un passaggio in zona gialla di alcune regioni è molto alto. Nei prossimi quindici giorni, secondo gli esperti, sarebbe previsto il picco dell’estate, con i contagi che potrebbero aumentare in maniera incontrollata.