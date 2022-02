Covid in Campania, De Luca: “Obbligo mascherina fino a fine febbraio”

Il Presidente della Regione Campania, Vicenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenza Covid-19 e della necessità di continuare ad utilizzare la mascherina all’aperto.

“Fino a fine febbraio manterremo l’obbligo della mascherina all’esterno. Il messaggio che è stato dato all’Italia è sbagliato ed irresponsabile, sembra che ormai la mascherina non si debba portare più“.

“Invece, si deve portare all’esterno perché ci sono momenti in cui si determina pericolo: l’entrata ed uscita dalle scuole e le notti dei fine settimana, durante la movida. E’ il motivo per cui bisogna essere prudenti“.

In Campania, quindi, come da ordinanza regionale, la mascherina continuerà ad essere presente e il governatore Vicenzo De Luca continua ad elogiare la sua decisione.

De Luca ha infine dichiarato: “Non sono preoccupato per le sospensioni dei non vaccinati. Vuol dire che non hanno bisogno di lavorare. E se è così, facciamo spazio ai giovani“.