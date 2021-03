Covid in Campania, De Luca: “Situazione delicata, abbiamo giovani in terapia intensiva”

Nella sua consueta diretta Facebook di fine settimana, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha messo ancora una volta in guardia la popolazione, rivelando che la situazione è davvero preoccupante.

“La situazione è delicata. Sapete che siamo in zona rossa, qualche piccola area di irresponsabilità rimane. L’Rt era dell’1.5, ora dell’1.65. Un paziente contagiato contagia un cittadino e mezzo come media statistica. Dobbiamo stare attenti, siamo la Regione più a rischio perché abbiamo la maggior densità abitativa di Europa. Non possiamo scherzare, il primo valore da difendere è la vita“.

“Abbiamo un numero grande di sintomatici. Ad oggi stiamo reggendo nelle terapie intensive, abbiamo 160 posti occupati, e con le degenze in area medica. Noi non abbiamo chiuso altri reparti per accogliere i pazienti Covid“.

La Campania, dopo due settimane di zona rossa, ha ancora una situazione fuori controllo e per questo motivo le misure di massima sicurezza sono state prorogate per altre due settimane.

Uno degli obiettivi di Vincenzo De Luca è vaccinare anche la popolazione più giovane: “Questo consentirebbe di aprire le scuole. Faremo di tutto per aprire quanto prima possibile ma in condizioni di sicurezza. Oggi abbiamo anche in Campania qualche ragazzo in terapia intensiva. Parlo di ragazzi di 16-18 anni. Vi prego di capire che parliamo di situazioni delicate”.