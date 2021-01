Covid in Campania, De Luca: “Stanno arrivando 350 mila test antigenici per il personale scolastico”

La Regione Campania è stata sicuramente una delle Regioni maggiormente colpite dalla seconda ondata del Coronavirus. Ora, anche grazie alle misure restrittive presenti da quasi due mesi, la Regione sta attraversando un periodo più tranquillo.

Il mese di gennaio, però, potrebbe portare alla terza ondata. Nonostante ciò, il Governo ha optato per la riapertura delle scuole. In Campania vi sarà un’apertura parziale e progressiva.

Il governatore campano, Vincenzo De Luca, ha annunciato sulla sua pagina social che “in relazione al programmato ritorno in presenza nelle scuole, compatibilmente con la situazione epidemiologica, la Regione Campania ha chiesto e ottenuto l’invio di 350.000 test antigenici, che arriveranno alla fine di questa settimana“.

“In tempi brevi sarà definito un programma di screening a tappeto per il personale scolastico, e anche per i lavoratori del trasporto pubblico“.

Prima della ritorno in presenza, quindi, ci sarà uno screening di massa per evitare un aumento esponenziale dei casi in poco tempo.