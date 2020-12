Covid in Campania, De Luca sulla scuola: “Difficile che riapriremo a gennaio”

“Ho i miei dubbi che riprenderemo a gennaio“, così ha esordito il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito ad una possibile riapertura delle scuole nel mese di gennaio.

Con l’avvio del nuovo anno, quindi, difficilmente si ritornerà ad una scuola in presenza al 100%. La pandemia, infatti, è ancora presente sul territorio.

Il governatore campano ha poi aggiunto: “Sono irritato e indignato perché nel nostro Paese non si riesce mai ad avere una misura chiara e che si continuano a prendere mezze misure di demagogia e che allungano i tempi della crisi. Prendano una decisione chiara e forte, come fanno altri paesi come la Germania”.

“È indecente anche l’algoritmo. La Regione più in difficoltà è il Veneto che è in zona gialla da sempre, ancora oggi. È possibile avere queste assurdità in un paese serio?”.

Intanto Vincenzo De Luca, nelle prossime ore, sarebbe pronto ad emanare una nuova ordinanza, molto restrittiva, in vista del periodo natalizio.