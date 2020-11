Covid in Campania, il Ministro Speranza sarebbe pronto a confermare la zona rossa

Nella giornata di venerdì il governo si riunirà per decidere quali regioni saranno confermate in zona rossa e quali, invece, avranno un allenamento delle restrizioni, con il passaggio in zona arancione.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Campania resterà ancora zona rossa. Le misure, infatti, al momento stanno funzionando, ma un cambio repentino potrebbe portare ad un rapido peggioramento nel giro di una settimana.

Per questo motivo, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, confermerà la zona rossa in Campania ancora per una settimana.

Un allenamento, invece, vi potrebbe essere a partire da lunedì 7 dicembre, con la Campania che potrebbe addirittura ritornare in zona gialla. Se la situazione andrà ancora a migliorare, infatti, la Campania potrebbe passare direttamente alla colorazione gialla.

Per il momento, però, non arrivano buone notizie sul fronte colorazione e per questo la popolazione campana dovrà restare ancora per una settimana in zona rossa.