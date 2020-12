Covid in Campania, in arrivo 32.000 dosi di vaccino: da domani via alla somministrazione

Arrivate in Campania oggi, mercoledì 30 dicembre, 32.000 dosi di vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech (l’unico autorizzato fino ad ora in Europa). Ebbene proprio domani, l’ultimo giorno di quest’anno nefasto, comincerà la somministrazione.

I vaccini erano attesi già ieri in Italia, ma all’ultimo è stato necessario rinviarne la spedizione. Le 32mila dosi dovranno essere ripartite fra i 27 punti adibiti alla somministrazione sparsi in Campania.

Tuttavia, quelli di domani non saranno i primi in assoluto in territorio campano a sottoporsi al vaccino, dato che già nella giornata del 27 dicembre alcuni medici del Cotugno, dell’Ospedale del Mare e di altre 5 strutture disseminate in tutto il territorio l’avevano già ricevuto.

Tra gli altri, anche il governatore Vincenzo De Luca aveva deciso di usufruire di una delle dosi, suscitando non poche polemiche all’interno dell’ambiente politico: molti, tuttavia, coloro che hanno apprezzato il suo gesto come giusto esempio da dare alla popolazione.

Altre 32mila dosi, inoltre, arriveranno il 4 gennaio. Queste fiale sono destinate a personale sanitario e sociosanitario di strutture pubbliche e private, autonomi, liberi professionisti, medici di famiglia, medici in formazione. Seguiranno poi personale dei laboratori, case di cura, farmacisti, per una stima totale di circa 135mila persone.