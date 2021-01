Covid in Campania, preoccupazione all’ospedale Cotugno: quasi tutto pieno, struttura al collasso

L’emergenza Covid-19 ha messo l’Italia e tutto il Mondo in situazione di apprensione. Nonostante sia passato quasi oltre un anno dal primo caso in Italia, ancora non se n’è usciti, con il vaccino che rappresenta l’unica carta valida per sconfiggere il virus.

Intanto in Campania, nonostante le misure di massima precauzione adottate da quasi due mesi, le strutture sanitarie continuano ad essere pressate, con il Cotugno che ha lanciato ancora una volta il grido d’allarme.

Nonostante la Regione sia in zona gialla, infatti, c’è preoccupazione all’interno della struttura sanitaria, con l’ospedale che si trova ancora una volta ad un passo dal collasso. I posti sono in esaurimento anche in terapia sub-intensiva.

Quasi la stessa situazione anche al Cardarelli. Nonostante il livello di diffusione del virus non sia lo stesso di Novembre, la Campania sta affrontando nuovi problemi e presto vi potrebbero essere nuove decisioni di chiusura.

Vincenzo De Luca, nell’ultima intervista, è stato chiaro: “Siamo in zona gialla ma non dobbiamo esaltarci. Sarebbe un suicidio per la Campania immaginare che saremmo di fronte al rompete le righe, al fare la ricreazione. Se avremo comportamenti irresponsabile la Campania sarà chiusa tutta“.