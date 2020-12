Covid, in Campania presto arriverà l’ordinanza n. 99: De Luca ha già anticipato il contenuto

È di ieri l’ordinanza di Vincenzo De Luca con la quale annuncia che la Campania resterà ancora zona arancione fino al 23 dicembre. La popolazione campana, infatti, aveva già fatto diversi programmi sapendo del ritorno in zona gialla.

Il governatore campano, però, ha subito stoppato tutti gli entusiasmi. Nei prossimi giorni, inoltre, potrebbe ben presto arrivare ancora una nuova ordinanza, la numero 99, con la quale si andrà a bloccare la mobilità tra qualsiasi Comuni durante il periodo festivo come annunciato dal governatore campano nei giorni scorsi.

L’intenzione di De Luca, infatti, è quella di non concedere le stesse deroghe previste da parte di Giuseppe Conte nell’ultimo DPCM, e rendere la Campania zona rossa a tutti gli effetti.

L’ultimo decreto di Conte, quindi, potrebbe essere praticamente inutile per i residenti in Campania.

Bisogna capire se sarà vietato anche far visita a parenti o amici come stabilito nell’ultimo decreto. Intanto, però, in Campania le restrizioni vanno avanti da oltre un mese e le voci che si rincorrono non fanno altro che confondere la popolazione.