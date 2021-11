Covid in Campania, semi-lockdown a Cervinara: chiusura scuole e limiti alla circolazione

Con l’arrivo dell’autunno il Covid-19 è ritornato a far paura. In Italia il numero dei contagi è tornato a salire, così come nell’intera Europa, dove l’Austria ha già adottato un lockdown ferreo per tutti coloro che non hanno ancora ricevuto la somministrazione del vaccino.

In Campania, invece, un Comune è appena ritornato in semi-lockdown. È il caso di Cervinara, in Irpinia, un piccolo Comune che ha già registrato 59 contagi, 17 solo ieri.

Come riporta l’edizione de La Repubblica, a contrarre il Coronavirus in città sono soprattutto i giovanissimi, bambini in primis.

Il Sindaco della città, Caterina Lengua, ha quindi disposto la chiusura di tutte le scuole e il ritorno alla didattica a distanza.

Per ridurre l’ondata Covid-19, inoltre, il primo cittadino irpino ha disposto anche un contenimento della circolazione, limitando accesso a piazze, parchi e tutti i punti di ritrovo.