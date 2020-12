Covid in Campania, zona gialla dal 20 dicembre: è questa la voce che filtra dalla Regione

La Campania è stata sicuramente una delle Regioni maggiormente colpite dalla seconda ondata di Coronavirus. La situazione, negli ultimi giorni, è in miglioramento, ma il Governo non vuole far abbassare la guardia per evitare una terza ondata ancora peggiore rispetto a quella attuale.

Per questo motivo il Premier Giuseppe Conte ha previsto ulteriori restrizioni per le feste natalizie, confermando la suddivisione delle Regioni in tre zone per sbarrare le porte in caso di un nuovo aumento dei casi giornalieri.

Dopo settimane di chiusura, il Ministro Speranza ha deciso che la Lombardia tornerà in zona gialla.

La Campania, invece, dovrà aspettare ancora una settimana. È questa la voce che filtra proprio dalla Regione.

Voci in tal senso arrivano dalla Regione in virtù della regola prevista dal Governo secondo cui, dopo aver cambiato colore, è necessaria la permanenza per almeno due settimane. Dal prossimo 20 dicembre, quindi, la Campania dovrebbe cambiare colore e diventare gialla. Dal 21, però, inizieranno le ulteriori restrizioni previste dall’ultimo DPCM.