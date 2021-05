Covid, la Campania rischia il cambio colore. De Luca: “Fra 2 settimane rischiamo zona rossa”

La Campania rischia seriamente il cambio di colore già a partire dalla prossima settimana. Da lunedì 10 maggio, infatti, la Regione potrebbe finire in zona arancione e poi, in caso di peggioramento dei numeri, in zona rossa dal 17 maggio.

A prospettare tale scenario è stato lo stesso Vincenzo De Luca che, nei giorni scorsi ha lanciato l’allarme.

“Vedo ancora migliaia di persone senza mascherina, ciò significa che fra due settimane andiamo in zona rossa e ci giochiamo l’estate“.

“Sono favorevole a spostare l’orario di apertura dei ristoranti e bar alle 23 per l’attività interna ed esterna e la mobilità fino alle 23.30 per tornare a casa ma poi un controllo ferreo sulla movida, a mezzanotte tutti a casa senza un’anima viva per strada. Questo garantisce l’economia e la sicurezza sanitaria invece vediamo scelte a capocchia, per usare un termine scientifico“.

In caso di passaggio in zona rossa, c’è il rischio di passare un altro mese in una situazione di massima emergenza, con chiusura di barbieri, lidi e ristoranti. Inoltre, mentre tutta Italia si avvia a restare in zona gialla la Campania sarebbe una delle poche Regioni a restare rossa anche nei primi giorni estivi.