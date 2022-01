Covid, la ‘profezia’ di Bassetti: “Entro l’estate tutti prenderanno la variante Omicron”

Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova e da sempre vicino alle questioni riguardanti la Covid-19, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente radiofonica Rtl 102.5.

“Omicron è più contagiosa ma meno aggressiva. Colpirà tutti: dovranno farsene una ragione i non vaccinati. Tutti prenderanno la variante Omicron entro l’inizio dell’estate. Entro fine inverno-inizio primavera avremo senza dubbio l’immunità di gregge“.

“Sia la vaccinazione che l’immunità naturale (dopo la guarigione) sono in grado di difenderci dalle forme gravi. Poi, se anche ci contageremo due volte all’anno (con sintomi influenzali), non credo sia un problema. Il rischio resta per chi finisce in ospedale“.

La profezia di Bassetti su Omicron può considerarsi estrema, dal momento che l’intera popolazione italiana potrà prenderla entro l’estate. Ciò, però, potrebbero portare al termine della pandemia con l’immunità di gregge.

Bassetti ha infine dichiarato: “Stiamo uscendo dalla quarta ondata. L’indicatore più importante è quello dei ricoveri in terapia intensiva. C’è un’alta circolazione del virus in Italia, Omicron si sta prendendo completamente la scena. Oggi Delta rappresenta una piccola parte dei casi“.