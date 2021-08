Covid, la Sicilia torna in zona gialla: a rischio anche altre due regioni

L’emergenza Covid-19 continua ad essere presente nel nostro Paese e nel resto del mondo, con diverse Nazioni che stanno continuando ad adottare misure di restrizione nonostante la fitta campagna vaccinale.

Una delle Nazioni che è riuscita ad immunizzare la maggior parte della popolazione è sicuramente l’Italia, con quasi il 70% degli over 12 che hanno completato il ciclo di vaccinazione.

Nonostante ciò, però, continuano ad esserci un elevato numero di nuovi positivi ogni giorno e per questo bisogna continuare ad adottare le misure di prevenzione.

Intanto, da lunedì la Sicilia ritornerà in zona gialla. Dopo settimane di zona bianca, l’isola sarà la prima a ritornare alle restrizioni per via dell’elevato aumento dei ricoveri ordinari e terapie intensive.

Dopo la Sicilia sono altre due le regioni che rischiano il passaggio in zona gialla nelle prossime settimane, la Sardegna e la Calabria. Soprattutto nella prima, infatti, il numero dei ricoveri sfiora la soglia per il passaggio in zona gialla.