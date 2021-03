Covid, l’annuncio di Ascierto: “Iniziata la fase 1 del vaccino Takis presso il Pascale di Napoli”

Il dottor Paolo Ascierto, con un post su Facebook, ha annunciato che anche a Napoli parte la sperimentazione di un nuovo vaccino Covid, Takis.

“Abbiamo da poco iniziato la sperimentazione di fase 1 del vaccino Takis, presso il Pascale di Napoli, insieme all’ospedale San Gerardo di Monza e l’Istituto nazionale Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma“.

“A differenza di quelli già approvati, è un vaccino a DNA che contiene al suo interno il codice genetico del virus, tradotto in proteine attraverso la mediazione dell’RNA: per questo il farmaco può essere facilmente modificato in laboratorio, per rispondere alle varianti del virus e non necessita di temperature particolari per la conservazione o il trasporto“.

Il Pascale, quindi, procederà nel selezionare persone per il nuovo vaccino italiano. Takis, infatti, è stato ideato a Roma e sviluppato con la Biotech di Monza.

L’oncologo ha infine concluso: “La fase 1 di sperimentazione, ora in corso, sta testando il vaccino su un numero limitato di volontari tra i 18 e i 65 anni per valutarne il dosaggio, lo schema di somministrazione (se una dose oppure è necessario anche il richiamo) e la tossicità“.