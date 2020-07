Covid, l’estate italiana mai così limitata: multe fino a 1000 euro per frenare la movida

Procede la serie di limitazioni imposte dalle diverse amministrazioni regionali per controllare al meglio la diffusione del Coronavirus che, anche se attualmente si trova in una situazione più o meno gestibile a seconda del luogo di riferimento, non ha mai subito un crollo decisivo a livello di numeri, pur essendo ormai trascorsi 5 mesi dall’inizio dell’epidemia in Italia.

In particolare a spaventare il Governo è la movida notturna dei giovani, che in tutto il Paese continuano a riunirsi in massa senza rispettare le regole di prevenzione, e così nel mirino delle forze dell’ordine si trovano in questi giorni soprattutto bar e locali notturni.

“Le regole anti Covid vanno rispettate ancora: usare la mascherina, mantenere il distanziamento e lavarsi spesso e bene le mani”; così l’assessore alla Salute Stefania Saccardi ha commentato il risultato, che fortunatamente ha dato esito negativo al 100%, dei 120 test a tappeto effettuati nei luoghi delle serate fiorentine.

Anche a Salerno la tensione è alta e nel weekend sono state effettuate le prime multe in seguito alle disposizioni del governatore Vincenzo De Luca, secondo le quali vige l’obbligo assoluto di indossare la mascherina nei luoghi chiusi.

A seguire l’esempio di Salerno è stata quasi da subito Milano, con multe nella metropolitana e persino centri più piccoli come Limone Piemonte, dove chi rinuncia alla protezione rischia di pagare fino a 500 euro. Gli esercizi commerciali sono finiti sotto controllo serrato anche a Bari, dove fino ad ora ci sono stati 4 locali sanzionati, e ad Ischia, con 1 locale sanzionato nel weekend.