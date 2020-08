Covid, lo studio Istat: in Campania oltre 42mila persone entrate a contatto col virus

L’indagine è stata condotta tramite l’azione congiunta tra l’Istat e l’Istituto Superiore di Sanità: all’interno del territorio della Regione Campania, secondo le evidenze, sono 42.674 le persone ad essere entrate a contatto col Sars-Cov-2.

In riferimento a questi dati, lo studio in questione non dimostra che tutti i soggetti risultati coinvolti abbiano di fatto manifestato il virus ma che, semplicemente, anche non contraendolo abbiano comunque sviluppato gli anticorpi IgG specifici per l’infezione.

L’indagine di sieroprevalenza è stata condotta nell’arco temporale che va dal 25 maggio al 15 luglio, ed è stata elaborata sui dati pervenuti entro il 27 luglio. In Italia, in totale, sarebbero 1.482.377 le persone entrate in contatto col Covid-19, ossia il 2,5% della popolazione.

Invece in Campania le persone entrate in contatto col virus costituirebbero lo 0,7% della popolazione residente pari a 5.793.968 persone. Confrontando i dati regionali con quelli nazionali risulta che in Campania ci sia stato l’1,3% dei decessi, il 2% dei casi emersi e il 2,9% delle persone che sono entrate in contatto col virus e che hanno sviluppato anticorpi.

Dall’indagine è infine emerso che non ci sono differenze di genere: uomini e donne sono stati colpiti in modo uguale dal virus. Il tasso di sieroprevalenza è però risultato inferiore nella fascia di età tra gli 0 e i 5 anni e negli ultra 85enni: il motivo potrebbe stare nel fatto che si parla dei soggetti che durante l’epidemia sono stati maggiormente protetti.