Covid, Lombardia zona gialla dal 13 dicembre: sulla stessa scia Campania e Toscana

La Campania si appresta a cambiare colore a partire da domenica 13 dicembre. Dopo settimane di restrizioni, quindi, la Regione è pronta a rientrare nella fascia gialla, zona in cui corrispondono limitazioni molto più leggere.

Con il passaggio dalla zona arancione a quella gialla, i cambiamenti sono molto importanti, soprattutto negli spostamenti. In zona gialla, infatti, sarà possibile non solo spostarsi nella propria regione, ma anche in altre regioni della stessa colorazione. Inoltre, ci sarà una riapertura di bar e ristoranti fino alle ore 18.

Queste le principali differenze. Per tutte le altre novità con il possibile passaggio in zona gialla, è possibile consultare le FAQ diramate da parte del Governo. Resterebbero comunque chiuse le palestre, le piscine, i centri commerciali nei weekend così come il coprifuoco alle ore 22 alle 5.

Intanto, la Lombardia diventerà zona gialla a partire dalla prossima settimana. Sulla stessa scia vi dovrebbero essere la Campania e la Toscana.

Una conferma definitiva, tuttavia, vi sarà solo nella serata di venerdì. Sarà il Ministro della Salute Roberto Speranza, infatti, ad ufficializzare l’eventuale passaggio delle tre Regioni dalla zona arancione a quella gialla.