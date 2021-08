Covid Napoli, il tasso di ospedalizzati sale: Cotugno in affanno

Da lunedì, l’Italia non sarà più tutta in zona bianca. Infatti, la Sicilia passerà in zona gialla a causa dell’aumento dei casi e del tasso di ospedalizzati. Il ministro Roberto Speranza aveva già dichiarato tempo fa che sarebbero cambiati i parametri per l’ingresso nelle varie zone. Anche la città di Napoli sta riscontrando un aumento degli ospedalizzati.

NAPOLI: SALGONO I CASI – Nonostante la rigida amministrazione di Vincenzo De Luca, i casi da Covid-19 sono in aumento. Il motivo principale non è solo la trasgressione di alcuni cittadini ma anche lo scetticismo nei confronti del vaccino. La maggior parte di persone ha deciso di vaccinarsi ma un cospicuo numero ha deciso di non farlo.

Proprio tra questi, infatti, si sta riscontrando il maggior numero di ospedalizzati. L’ospedale Cotugno ha fatto sapere che è già in affanno: tra gli ospedalizzati, la maggior parte sono no vax, a seguire chi ha solo una dose e in pochissimi con due dosi. Come riporta Il Mattino, le terapie intensive rischiano di riempirsi.

“I ricoverati sono quasi tutti No vax, qualcuno ha preso il virus tra la prima e la seconda dose, mentre, in verità pochissimi, si sono ammalati nonostante la doppia fiala. In questi casi, però, lo scudo vaccinale evita le forme più aggressive” ha spiegato il direttore del pronto soccorso del Cotugno, Nicola Maturo al Mattino.

Le categorie più a rischio restano ovviamente i cinquantenni e sessantenni ma anche tra i giovani dilaga la variante delta, soprattutto se non vaccinati.