Covid, nuovo DPCM entro il 15 gennaio: Campania in zona gialla rafforzata?

Il prossimo DPCM di Giuseppe Conte dovrebbe arrivano entro il 15 gennaio. In questa data, infatti, scadrà l’ultimo decreto diramato dal Premier e per questo si rendono necessarie nuove misure per contrastare il Coronavirus.

Le ultime indiscrezioni sono confermate e riporteranno l’Italia alle tre colorazioni, giallo, arancione e rosso, secondo i dati che perverranno settimanalmente al Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Le Regioni hanno chiesto un cambio degli indicatori per stabilire le colorazioni. A quanto sembra, però, gli indicatore resteranno gli stessi, con la zona arancione che sarà dichiarata in caso di indice Rt maggiore ad uno e la zona rossa con indice superiore a 1,25.

Per il momento, quindi, la Campania dovrebbe rientrare in zona gialla, ma, potrebbero esserci delle restrizioni maggiori anche in questa fascia.

Non dovrebbe essere consentito, infatti, lo spostamento tra Regioni, se non per motivi di lavoro, necessità o urgenza. Ulteriori restrizioni per la zona gialla saranno valutate in questi giorni.