Covid, oggi nuova ordinanza di Speranza: tutte le Regioni che potrebbero cambiare colore

Sono nove i territori che molto probabilmente passeranno in zona gialla; per l'arancione candidata la Sicilia

Si attende per oggi una decisione da parte del ministro Speranza relativamente al passaggio in una nuova zona di colore per alcune Regioni, che entrerà poi in vigore a partire da domenica prossima (31 gennaio).

L’ordinanza sarà sottoscritta in base ai dati provenienti dal report periodico dell’Istituto Superiore di Sanità e della Cabina di Regia Benessere Italia. In particolare, sono 9 le Regioni che molto probabilmente passeranno dal colore arancione a quello giallo, anche in base all’occupazione delle terapie intensive.

Intanto nella giornata di ieri l’Unione Europea, dopo varie incertezze, ha pubblicato una lista dei territori che entreranno a far parte delle cosiddette zone “rosso scuro”, includenti Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Bolzano: in queste aree saranno previsti test e quarantena obbligatoria prima di varcare i confini degli altri Paesi.

Le 9 Regioni a trovarsi in zona arancione, ma che hanno numeri da zona gialla (in base all’Rt e in base alle terapie intensive) sono: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte e Veneto.

Tuttavia per alcune di queste Regioni, come spiegato dall’Ansa, bisognerà vedere se sono trascorsi i 14 giorni consecutivi nel livello di rischio inferiore visto che la maggior parte dei provvedimenti sono in vigore dal 17 gennaio.

Altra Regione che molto probabilmente cambierà colore è invece la Sicilia, che attualmente si trova in zona rossa, ossia quella di maggior grado di rischio, ma che con tutta probabilità sarà spostata in area arancione.