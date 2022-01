Covid, Omicron 2 (BA. 2) arriva in Campania: sintomi e differenze con Omicron 1

“È di un certo interesse il fatto che in questa indagine siano state rilevate 21 sequenze riconducibili al lignaggio BA. 2, che è causa di più del 50% di infezioni da Sars-CoV- 2 in alcuni Paesi Europei tra i quali, in particolare, la Danimarca“, è questo il messaggio dell’ISS riguardo la nuova variante sequenziata in Italia, Omicron 2.

Nelle ultime ore la nuova variante di Coronavirus, la sorella di Omicron 1, ha registrato un caso anche in Campania. La sottovariante ha colpito una ragazza in provincia di Napoli vaccinata con la monodose Johnson&Johnson e non ancora sottoposta alla dose booster.

Al momento gli scienziati sono convinti che la nuova variante non possa provocare nuove ed importanti ondate di Covid-19 ma è possibile che vada a sostituire Omicron 1 nelle prossime settimane.

Quali sono le differenze rispetto ad Omicron 1? Le notizie sono ancora frammentate ma, secondo le prime segnalazioni, i sintomi sarebbero gli stessi.

Per differenziarla rispetto ad Omicron 1 è stata chiamata BA. 2. Si va dal mal di gola a dolori muscolari ed articolari, senso di spossatezza e una contagiosità ancora più elevata.