Covid tra gli influencer, Raffaella Mennoia si sfoga sui social:”Pseudo vip nei locali per farsi vedere”

Raffaella Mennoia ha dato sfogo ai suoi pensieri sul suo profilo social di Instagram. Questa volta si è rivolta a tutti gli influencer che hanno trascorso le vacanze in Italia, in Sardegna per la precisione, contagiandosi e facendo rischiare anche gli altri con i quali sono stati a contatto.

LO SFOGO DI RAFFAELLA MENNOIA – La Mennoia si è rivolta soprattutto a coloro che hanno partecipato ai suoi programmi, nello specifico Uomini e Donne e Temptation Island.

“Si erano dette vacanze italiane. Ma questo non voleva dire andare tutti negli stessi posti della Sardegna senza mascherine e tavolate. Attaccati nei soliti posti da sfigati per farvi vedere. Tanto che vi frega a voi se poi c’è e ci sarà gente senza lavoro. Io vi toglierei la cittadinanza”.

Ha poi continuato: “Locali pieni di gente senza mascherine, abbracciati per un selfie”. “Ci sono bambini che non vanno a scuola da mesi e che vivono in 40 mq. Madri che non riescono a lavorare per guardare i figli e padri che hanno perso il lavoro. Per non parlare di tutti i medici morti”.

Ha poi concluso dichiarando:”Influencers, vip e pseudo-vip, le Instagram Stories sono per voi ovviamente. Per voi che ci avete fatto due pa**e tante durante il lockdown di propaganda e adesso? Vi aspetto se ci chiudono di nuovo a venirmi a fare la spesa”.

GLI INFLUENCER CONTAGIATI – Sono parecchi, tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island, ad essere stati contagiati. Nello specifico stiamo parlando di Nilufar Addati, Giulia Latini, Andrea Melchiorre, Daniele Schiavon e Vittoria Deganello per quanto riguarda Uomini e Donne e Andrea Zenga, Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi per quanto riguarda Temptation Island.