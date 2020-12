Covid, tre Regioni pronte a cambiare colore: Campania e Toscana solo dal 20 dicembre?

Nella giornata di domani, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, emanerà una nuova ordinanza in cui ci saranno dei cambiamenti per alcune Regioni. Secondo le ultime indiscrezioni, ben quattro potrebbero passare dalla zona arancione a quella gialla.

Lombardia, Piemonte, Campania e Toscana, infatti, sarebbero le maggiori indiziate. Tuttavia, mentre per Lombardia e Piemonte vi è quasi la certezza, per la Campania e la Toscana è possibile che vi sia uno slittamento.

Il motivo è che mentre le prime due sono passate dalla zona rossa a quella arancione il 29 novembre, le ultime due hanno effettuato questo passaggio solo una settimana fa.

Per questo motivo la Campania e la Toscana potrebbero diventare zona gialla solo dal prossimo 20 dicembre. Non una buona notizia per le due regioni, che quindi avrebbero solo un giorno a disposizione prima delle nuove restrizioni previste dall’ultimo DPCM e in vigore dal 21 dicembre.

Un’altra regione che potrebbe cambiare colore è l’Abruzzo e passare dalla zona rossa a quella arancione. Su quest’ultima presto si esprimerà il TAR dal momento che la decisione di passare in fascia arancione è stata autonoma e non condivisa da parte del Governo italiano.