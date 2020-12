Covid, tutta Italia verso la zona rossa (o arancione): per le feste natalizie sarà lockdown

“Il 24 dicembre quasi tutta l’Italia sarà arancione o rossa“, a rivelarlo è Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, la quale ha anticipato parte del provvedimento che nei prossimi giorni sarà reso ufficiale da parte del presidente Giuseppe Conte.

“Dobbiamo fare in modo che scenda la curva dei contagi e per fare questo bisogna stringere di più. I lavori del Cts sono iniziati ieri. I tecnici devono consegnare al Governo uno strumento il più possibile utile per correre più forte del virus“.

Il prossimo DPCM, quindi, sarà particolarmente pesante e costringerà l’intera Italia ad un vero e proprio lockdown per le feste natalizie.

Al momento il Governo è ancora al lavoro per decidere se dichiarare la Nazione zona rossa (o arancione) soltanto nei fini settimana e nei giorni di festa e pre-festivi o tutti i giorni, e per due settimane consecutive.

Conte sembra essere intenzionato ad optare per misure rigide come stanno facendo gli altri Paesi europei e quindi andare verso la zona rossa. Questo comporterà, ovviamente, che non si potrà circolare neanche nel proprio Comune senza un valido motivo e la chiusura di numerose attività non essenziali.