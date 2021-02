Covid, vaccino AstraZeneca poco efficace sui casi lievi e moderati della variante sudafricana

Sospesa temporaneamente la campagna vaccinale in Sudafrica in virtù dei dati raccolti

E’ ormai passato un mese e mezzo circa dall’inizio della campagna vaccinale contro il Coronavirus in Italia e nel mondo, ma quello che spaventa è da un po’ di tempo l’efficacia effettiva delle formule attuali sulle nuove varianti del virus, da quella inglese a quella sudafricana.

Ebbene in base ai dati raccolti all’interno di uno studio condotto dal Wits Vaccines and Infectious Diseases Analytics (VIDA) dell’Università del Witwatersrand (Johannesburg), che sta sperimentando in Sudafrica il vaccino AZD1222 (noto anche con il nome di ChAdOx1), la formula AstaZeneca non sarebbe particolarmente efficace su alcuni casi positivi.

Stiamo parlando in particolare dei casi lievi e moderati dell’infezione scatenata dalla variante sudafricana del coronavirus SARS-CoV-2. E proprio a causa di questi dati, per nulla rassicuranti, il governo sudafricano ha deciso di sospendere temporaneamente la campagna vaccinale, che sarebbe dovuta partire a breve.

Per quanto concerne i casi gravi, invece, si sono espressi in merito alcuni scienziati dell’Università del Witwatersrand attraverso un comunicato stampa: “In questo studio non è stato possibile valutare la protezione contro malattie di grado moderato-grave, ospedalizzazione o morte, poiché la popolazione target era a basso rischio”.

I creatori del vaccino sono comunque fiduciosi che la loro formula possa proteggere dalla forma grave dell’infezione: “Potremmo non ridurre il numero totale di casi, ma c’è ancora protezione contro morti, ricoveri e malattie gravi”, ha dichiarato la professoressa Sarah Gilbert, ricercatrice capo dell’Oxford Vaccine Group.