Covid, Vincenzo De Luca dirama l’ordinanza numero 96: il contenuto

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, non vuole mollare la presa per queste vacanze di Natale. Per questo motivo, viste l’allentamento delle restrizioni previste dal governo in vista della zona gialla che dovrebbe essere annunciata la prossima settimana, ha diramato una nuova ordinanza.

Per questo motivo, nella tarda serata di ieri, è stata emanata l’ordinanza numero 96 volta a ridurre il numero dei possibili contagi in questo periodo emergenziale. Questo il contenuto dell’ordinanza.

“È dato mandato alle AA.SS.LL. di effettuare, in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, controlli a campione della temperatura corporea dei viaggiatori in arrivo all’aeroporto di Capodichino (NA) nonché alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli-Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali, nonché di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 37,5° CC ovvero in presenza di sintomi, anche lievi, compatibili con il virus COVID-19 nonché tamponi molecolari in caso di positività allo screening“.

“1.2. ai viaggiatori in transito presso le stazioni indicate al precedente punto 1.1. è fatto obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e agli screening disposti dalla competente Autorità sanitaria ove la temperatura superi i 37,5° CC secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento“.

L’ordinanza, infine, raccomanda le autorità competenti a rafforzare i controlli in questi giorni feriali al fine di individuare spostamenti non permessi dall’ultimo DPCM e dalle normative previste in Regione.