Covid, Vincenzo De Luca tuona: “Se siamo scriteriati, tra 15 giorni si richiude di nuovo tutto”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’attuale pandemia da Coronavirus e della situazione che sta vivendo il territorio italiano.

“Se siamo scriteriati, tra 15 giorni si richiude di nuovo tutto. La pandemia non è finita e io ritengo che uno degli errori del governo precedente sia stato seguire la linea delle mezze misure“.

“Lo Stato, come apparati di sicurezza in relazione al Covid, non esiste. Non si vedono pattuglie che controllano chi è senza mascherina, si può pensare di avere migliaia di persone nel week end che girano in maniera incontrollata?“.

Per De Luca, quindi, ci sarebbe il rischio di ritornare di nuovo in zona rossa e in una situazione di allerta in meno di due settimane. Per evitarlo, è necessario adottare comportamenti responsabili.

Vincenzo De Luca ha infine concluso: “L’importante però è che controlliamo la movida, il problema non è il ristorante che può stare aperto secondo me fino alle 23, poi alle 23.30 si chiude e da mezzanotte per le strade non ci deve essere neanche un’anima viva“.