Covid, Walter Ricciardi: “Dicembre e gennaio saranno due mesi terribili”

Il Coronavirus, in Italia, nelle ultime settimane ha un po’ rallentato, ma nonostante ciò è necessario mantenere alta la guardia per evitare una terza ondata. A lanciare l’allarme è Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute.

“Siamo ancora nel pieno della seconda ondata di Sars-CoV-2, dicembre e gennaio saranno terribili per due motivi: per i problemi nell’accesso ai servizi e per le tante differenze a livello ragionale“.

Secondo Walter Riccardi, quindi, il mese di dicembre e soprattutto quello di gennaio saranno terribili e il pericolo di cadere nella terza ondata è molto grande.

“È molto importante continuare con il rispetto delle regole, sia a livello individuale che da parte degli organismi istituzionali, perché se si allentano le misure troppo presto non solo non si inverte il trend, ma il rischio è quello di trovarci di fronte a mesi difficilissimi, in cui Covid e influenza correranno insieme. Perché il coronavirus circola ancora in modo importante, e non rispetta i confini regionali“.

Ricciardi ha infine concluso: “Anche noi eravamo abituati a riunioni familiari con 15-20 persone, ma quest’anno non si può. Festeggerò con mia moglie e le mie figlie“.