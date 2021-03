Covid, zone rosse diventate inutili? Il Governo intanto pensa ad una stretta fino al 15 aprile

Ad oltre un anno dall’inizio della pandemia da Coronavirus, l’Italia è ancora immersa nella preoccupazione, con il numero dei nuovi contagi che sembra non calare nonostante le numerose zone rosse.

Le misure restrittive sono ormai inutili dato l’assenza di controlli e la situazione è pressoché uguale all’ormai ex zona gialla.

Per questo motivo il Governo starebbe pensando ad un lockdown generalizzato almeno fino al prossimo 15 aprile, un’Italia interamente zona rossa anche dopo Pasqua.

Le restrizioni attualmente in vigore, quindi, potrebbero essere prolungate, con la Campania che quindi potrebbe rimanere nella massima fascia di rischio o in zona arancione ancora per diverse settimane.

Probabilmente, per vedere un calo dei contagi bisognerà aspettare l’arrivo dell’estate come accaduto lo scorso anno. Le misure attuate dal Governo, infatti, al momento stanno impattando solo sull’economia e non sulla circolazione del virus.