Covid19, a Milano l’esercito appronta il drive through più grande d’Italia

La recrudescenza dei casi di Covid-19 in questa seconda ondata autunnale sta mettendo alla prova la tenuta delle strutture sanitarie di tutta Italia. I numeri crescenti di nuovi positivi va di pari passo all’aumentare di ricoveri negli ospedali che sfiorano la soglia di allarme che solo sei mesi fa ha portato alla chiusura totale del Paese.

Coronavirus, l’Esercito al lavoro per il più grande drive through d’Italia

La gravità della seconda ondata è indiscutibile. Ecco perché non dovrà sorprendere che lo stesso Esercito Italiano abbia deciso di schierarsi al fianco del sistema sanitario nazionale approntando strutture in cui eseguire i tamponi senza intasare i pronto soccorso già fortemente sotto stress. Una scelta d’encomio che rende onore alla concertazione tra le due istituzioni della difesa e della salute pubblica.

In particolar modo l’EI appronterà a Milano, città tra le più colpite dal coronavirus in queste settimane, il più grande drive through per effettuare tamponi direttamente all’interno dell’abitacolo della proprio automobile. La immensa tensostruttura vedrà la luce nel parcheggio del Parco di Trenno e sarà operativa a partire dalla fine di questa settimana.

L’obiettivo è quello di decongestionare tutte le strutture sanitarie milanesi e riuscire a lavorare al sostenutissimo ritmo di 1000 tamponi al giorno. A spiegare l’impegno e la finalità dell’attività dell’esercito ci ha pensato Riccardo Luzzi, capitano del I Reggimento Trasmissioni di Milano, dichiarando: “Stiamo realizzando una struttura con otto linee di prelievo: il personale militare sanitario raccoglierà i tamponi che successivamente saranno processati dall’Ats di Milano”.

L’ampiezza del parcheggio del parco di Trenno verrà quasi del tutto occupata dalla tensostruttura dell’esercito. Saranno i medici militari ad effettuare il test, precedentemente prenotato presso l’Ats di Milano, senza che l’avventore esca dalla propria auto. In caso di positività si procederà a richiamare il paziente per effettuare il test molecolare. Intanto lunedì sono iniziati i lavori per allestire altre due strutture mobili nel parcheggio Romolo dell’ ATM e nei pressi dell’aeroporto di Linate.