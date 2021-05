Cr7 a bordo di un jet privato con Georgina: il post pubblicato su Instagram che ha sconvolto i fan

Il post pubblicato su Instagram da Georgina Rodriguez non è passato di certo inosservato. L’immagine ritrae la bella insieme al suo Cristiano Ronaldo a bordo del jet privato del campione portoghese, mentre sono sorridenti, rilassati e pronti a partire. Ma dove stavano andando?

CR7 è solito utilizzare l’aereo acquistato nel 2015 (un Gulfstream G200) per affari, svago, o anche semplicemente per tornare all’isola di Madeira o prendere parte a cerimonie pubbliche di grande importanza.

Secondo le indiscrezioni, questa volta il campione della Juventus era diretto in Svizzera, dove a Lugano era atteso per girare uno spot pubblicitario per un brand di abbigliamento (come riportato dal Corriere del Ticino).

Alcuni lo avevano anche criticato per non star rispettando le norme anti-Covid, tuttavia per motivi di lavoro e per un viaggio inferiore alle 120 ore è possibile lasciare il Paese e rientrare in Italia senza dover fare la quarantena.

Il jet privato è solo uno dei tanti beni di lusso che fanno parte del patrimonio del portoghese: il valore è di circa 60 milioni di euro ma con gli allestimenti personalizzati può lievitare notevolmente, dato che Cristiano l’ha dotato di tutti i comfort e i servizi più esclusivi.