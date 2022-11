CR7, no secco da parte di Napoli e Inter: lo riferisce SportMediaset

Le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo continuano a far discutere. Quando ti chiami CR7 è difficile ricevere dei no, ma per il calciatore non è di certo un periodo roseo. I colleghi di SportMediaset hanno analizzato questa situazione, ecco cosa è accaduto.

Due italiane dicono no a CR7

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il giocatore avrebbe iscritto i suoi figli in una scuola di Lisbona. Questa notizia ha fatto sperare i più romantici e nostalgici di un possibile ritorno in patria, nella squadra in cui è cresciuto dopo la separazione dal Manchester United.

Le cose, però, non starebbero proprio così perché a quanto pare Mendes l’avrebbe offerto a due grandi squadre in Italia, Napoli e Inter. Tuttavia, nonostante Ronaldo sia disposto a ridursi l’ingaggio fino a 10 milioni di euro per 6 mesi, entrambe hanno risposto con un no secco.

Offerta rispedita al mittente, a quanto pare sia Napoli sia Inter non sono interessate ad averlo in squadra. Fino a qualche anno fa, tutti i club del mondo avrebbero fatto carte false per averlo, ad oggi le cose sono cambiate.