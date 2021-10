CR7, semplicemente unstoppable! Dieci milioni per il bolide che fa 0-100 in 2 secondi!

Cosa succede se si uniscono l’uomo più iconico del mondo del calcio e la macchina stradale più veloce del mondo? E’ esattamente quello che succede quando metti Cristiano Ronaldo della nuovissima nata di casa Bugatti, la super seducente “Centodieci“, una supercar in grado di far perdere la testa a chiunque possa permettersela.

La supercar della famosa casa automobilistica francese è un sogno su ruote, in grado di passare da zero a 100 km/h in appena 2,4 secondi (e 0-200 in soli 6,1”) Uno scatto bruciante che la unisce forse ad uno dei giocatori più atleticamente dotati di tutto il globo.

La Centodieci è forse una delle automobili più estreme mai uscite dagli stabilimenti Bugatti di Malsheim, a pochi chilometri da Strasburgo. La curiosità? Dell’auto finora sono note soltanto le immagini di rendering perché il primo esemplare ancora deve lasciare la fabbrica francese. Verosimilmente le prime consegne, infatti partiranno soltanto dalla seconda metà del 2022.

L’hypercar Bugatti sarà un’edizione limitata a solo cento esemplari. Uno di questi sarà appunto di Cristiano Ronaldo che con la Centodieci andrà ad arricchire un parco auto da sogno che contiene al suo interno vere e proprie opere d’arte dell’ingegneria automobilistica quali Ferrari, McLaren, Lamborghini e appunto Bugatti (Chiron e Veyron su tutte).

La Centodieci è talmente futuristica che per testarne i singoli pezzi e poi in toto, gli ingegneri Bugatti hanno dovuto mettere a punto software dedicati così come spiega Andre Kullig, responsabile Progetti Tecnici dell’azienda. “Con il corpo vettura di nuova concezione, sono stati effettuati cambiamenti in molte aree e abbiamo dovuto testarle utilizzando speciali programmi per computer”. Il costo? Circa 10 milioni di euro. Ronaldo non avrà alcun problema e come lui soltanto altri 99 al mondo.