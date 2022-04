Cragno primo indiziato se parte Meret

Alessio Cragno potrebbe sostituire Meret tra i pali del Napoli, nel caso in cui quest’ultimo parta. Sul giocatore del Cagliari anche il Torino

Si conosce parzialmente la difesa del Napoli – anche perché alcuni giocatori verranno sostituiti – ma non si sa ancora chi difenderà la porta. Resta un’incognita il portiere partenopeo della prossima stagione, visto che David Ospina e Alex Meret sembrano essere in partenza.

Quest’ultimo è un po’ meno sicuro del restare, visto anche che non sta giocando per quanto vorrebbe. Sembra dunque aprirsi, da qualche settimana, la possibilità di vederlo altrove. Giuntoli non vorrebbe farsi trovare impreparato e starebbe già varando le possibilità d’acquisto.

Dalla Sardegna arriva il nuovo portiere?

Impossibile decifrare cosa succederà nei prossimi mesi, ma sicuramente il Napoli proverà a sostituire almeno Ospina. Un secondo portiere serve e un acquisto dovrebbe esser fatto. Nel caso in cui parta anche Meret, si monitora la situazione che porta ad Alessio Cragno.

Il portiere del Cagliari – nonostante gli stenti della squadra – sta dimostrando di valere e di potersi meritare una chance in una grande piazza. Il Cagliari è a rischio retrocessione e sta lottando per salvarsi, ma se dovesse scendere Cragno resterebbe comunque in Serie A. Su di lui ci sarebbe anche il Torino, che vorrebbe un giocatore d’alto livello per la porta. Purtroppo Milinkovic-Savic e Berisha non offrono le stesse prestazioni che dava Salvatore Sirigu, dunque si potrebbe andare sul portiere del Cagliari. I granata restano vigili anche su Meret, in quello che potrebbe risultare in un valzer di portieri.