Crazy Pizza di Flavio Briatore in arrivo a Napoli: dettagli e novità sulla nuova apertura

Crazy Pizza, la pizzeria di lusso di Flavio Briatore, sta per sbarcare a Napoli. La notizia è stata annunciata dallo stesso Briatore in un’intervista al Corriere della Sera, che ha svelato i piani per l’inaugurazione del nuovo locale situato in via Nazario Sauro, sul Lungomare di Napoli. L’apertura è prevista per la fine della stagione estiva.

Briatore “sfida” la città della pizza?

Briatore ha chiarito che l’arrivo di Crazy Pizza nella città natale della pizza non rappresenta una sfida, piuttosto un’opportunità di offrire una proposta unica. “Non la definirei una sfida visto che per me è un enorme piacere arrivare a Napoli, non voglio sfidare nessuno“, ha dichiarato l’imprenditore. “Napoli è famosa in tutto il mondo per la sua cultura e il suo patrimonio culinario e crediamo che la nostra formula di fine dining diversa e unica possa essere un’aggiunta stimolante al panorama gastronomico locale”, ha continuato elogiando la città campana.

Per Briatore, “Crazy Pizza è un’esperienza culinaria di alta qualità”

Il concept di Crazy Pizza si distingue dalle pizzerie tradizionali per l’esperienza esclusiva che offre. Briatore ha spiegato che il locale non compete direttamente con le pizzerie classiche, ma propone “un’esperienza culinaria di alta qualità, con un ambiente sofisticato, servizio di lusso e intrattenimento”. La pizza sarà “leggerissima e digeribile, con pochissimo lievito”, differente dalla tradizionale pizza napoletana, e mira a offrire una “nuova e sofisticata esperienza” basata su ingredienti di alta qualità.

La clientela di Crazy Pizza sarà orientata verso chi cerca un’esperienza gastronomica lussuosa e divertente. Briatore ha rivelato che una Margherita costerà 17 euro, “come a Milano”, un prezzo che considera giusto per una pizza servita in un ambiente elegante con dj set e intrattenimento. La pizza più esclusiva, con Pata Negra Joselito iberico, avrà un prezzo di 65 euro.

Infine, Briatore ha chiarito che le polemiche con Gino Sorbillo sono state superate e ha invitato il noto pizzaiolo a visitare il nuovo locale. “Con Sorbillo c’è un rapporto cordiale che dura da anni, e lo aspetto sicuramente a Napoli”, ha concluso Briatore.