Crea i tuoi volantini pubblicitari in pochi click e gratis su Canva

Pur con l’avanzare del mondo digitale, per strada è ancora piuttosto frequente ricevere volantini pubblicitari. Tale distribuzione, resta un metodo molto veloce per poter diffondere una promozione o la propria azienda e aumentarne sensibilmente la visibilità. Tuttavia, l’elaborazione grafica può creare più di un problema alle aziende che il più delle volte non dispongono di figure professionali consone.

È per colmare quest’esigenza che la celebre piattaforma digitale Canva offre una funzionalità per creare facilmente dei volantini in maniera rapida e intuitiva senza necessariamente avere competenze nel mondo della grafica digitale. In questo modo, le aziende possono ottenere un risparmio notevole sia economico che di tempo: in pochi e semplici passi il volantino su Canva è già pronto.

Oltre alla possibilità dell’elaborazione digitale, il portale di Canva offre anche la dei volantini in modo da potersi affidare totalmente a loro per questo servizio. Si può scegliere tra volantini verticali od orizzontali e inoltre si può scegliere il tipo di carta tra Standard, Premium e Deluxe secondo la grammatura desiderata. Infine si può anche selezionare il tipo di finitura scegliendo tra opaca, lucida o non laminata.

Canva mette a disposizione dei suoi utenti un vasto catalogo di volantini da cui prendere ispirazione e da cui poter iniziare a lavorare partendo da un modello facilmente modificabile e adattabile alle proprie esigenze. Al termine, si può terminare l’ordine con la stampa e la consegna che è totalmente gratuita e avviene in pochi giorni lavorativi.

Il portale di creazione dei volantini di Canva è totalmente gratuito e accessibile dalla loro homepage, i servizi a pagamento riguardano solamente la stampa e la consegna. Tutte le informazioni e i dei volantini si possono trovare a questo link. Il servizio offerto, inoltre, è pienamente sostenibile in quanto Canva si impegna a piantare un albero per ogni ordine di stampa ricevuto per contribuire alla riforestazione in Kenya, Mozambico, Madagascar e Haiti.