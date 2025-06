Crema giapponese: la ricetta per una pelle giovane e luminosa

Per una pelle sana è giusto avere uno stile di vita sano. Oltre a seguire una dieta equilibrata, è consigliato svolgere attività fisica per mantenersi in forma e in salute. Lo stress e uno stile di vita sedentario, infatti, può portare ad un eccesso di tossine e un ristagno di liquidi che creano inestetismi sulla pelle.

Per una pelle già segnata dalle rughe, è possibile prendersene cura non solo con un’adeguata alimentazione. Di seguito, infatti, è presentata la ricetta di una crema giapponese per una pelle giovane e luminosa.

UNO STILE DI VITA SANO – Come già anticipato in precedenza, uno stile di vita sano gioca un ruolo fondamentale per la salute della nostra pelle. Per quanto riguarda l’alimentazione, è consigliato il consumo di cibi dove sono presenti le vitamine E, A e C. Inoltre, sono importanti anche gli alimenti ricchi di sali minerali e di antiossidanti.

Quindi è indicato il consumo di almeno 5 porzioni di frutta al giorno. Da non sottovalutare il pesce, dove sono presenti gli acidi di omega 3 che favoriscono la circolazione, tengono pulite le arterie, svolgono una funzione antinfiammatoria e combattono la secchezza della pelle.

È necessario non dimenticarsi di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, così da lasciare idratati i tessuti. È possibile assumerla sia tramite centrifughe e tisane che con semplice acqua minerale.

È giusto dare importanza anche all’attività fisica, qualsiasi tipologia sia, meglio se praticata all’aria aperta. L’esercizio fisico, svolto con costanza, aiuta a tonificare e depurare il corpo.

LA RICETTA DELLA CREMA GIAPPONESE – Non sempre bisogna ricorrere a prodotti costosi per prendersi cura della propria pelle. È possibile, infatti, utilizzare prodotti naturali, facilmente reperibili ed economici ugualmente nutrienti e idratanti.

Tra le tante ricette fai da te, per combattere i segni dell’età è consigliata la crema giapponese. Per farla è necessario montare un tuorlo d’uovo, aggiungendo un cucchiaio di olio d’oliva o di cocco e uno di miele. Una volta aver fatto il composto, si può applicare sul viso oppure sul corpo, attendendo trenta minuti prima di rimuoverlo.

È doveroso ricordare che queste informazioni sono di natura generale, non vanno utilizzate per determinati trattamenti, per la formulazione di una diagnosi o la sospensione di un farmaco. In caso di dubbi o di determinate situazioni, è sempre consigliato rivolgersi a un medico.