Cremonese 1-4 Napoli

Il Napoli vince 1-4 contro la Cremonese di mister Alvini nella partita valida per la nona giornata di Serie A. Guardando il risultato si potrebbe pensare che la partita sia stata semplice per i partenopei ma invece così non è stato. Gli azzurri hanno sofferto e sono riusciti a sigillare la partita soltanto nel recupero, prima con la del 1-3 di Lozano e poi con quella finale di Olivera.

Possiamo dire che il migliore in campo di oggi è stato mister Spalletti che con i suoi cambi ha rivoluzionato la sua squadra. Tre dei cinque giocatori subentrati hanno segnato, questo sottolinea con quale cattiveria sta giocando la squadra partenopea. La fame di vittoria è quella che smuove gli animi, immagine di questa caratteristica è Simeone che per l’ennesima volta subentra e segna.

In gol nel recupero vanno anche Lozano e Olivera (anche loro subentrati). Per il terzino sinistro primo gol con la maglia del Napoli mentre Lozano ritrova il gol dopo prestazioni non molto convincenti. Unica nota negativa è l’infortunio al minuto 80′ di Rrhamani che è uscito dolorante all’adduttore, al suo posto è subentrato Leo Ostigard.

Prestazione di oggi non delle migliori per Anguissa che non è stato brillante come al solito, il centrocampo rude della Cremonese non gli ha dato vita facile. Raspadori non è stato incisivo come nelle ultime partite ed è uscito al 72′ per dare spazio al polacco Piotr Zielinski. Infine Ndombelè sembra non essere ancora nella migliore condizione fisica.

Il Napoli riesce ad agguantare i tre punti ed ora pensa alla partita di Champions di martedì sera con l’Ajax. Al Maradona ci sarà un altro grande spettacolo ma c’è da aspettarsi che gli olandesi siano affamati di rivincita. Martedì il Napoli avrà una grande possibilità di mettere un’ipoteca sul passaggio del turno.