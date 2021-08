Cremonese, il ds Giacchetta: “Saremmo contenti di riavere Gaetano in prestito”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato nelle ultime ore in esclusiva ai microfoni dell’emittente televisiva CalcioNapoli24TV. Principale oggetto delle sue parole è stato un possibile ritorno in Serie B di Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli. Ecco dunque le parole del diesse a riguardo.

“Gianluca Gaetano di nuovo in prestito alla Cremonese? Si tratta di un ragazzo che abbiamo già avuto, ha fatto molto bene ed ha capacità che ha sfruttato. Saremmo contenti di riaverlo, ma vediamo se il Napoli è disponibile nel farlo maturare ancora da noi. Sempre in prestito? Credo di sì“.

Insomma, un segnale inequivocabile che avvicina Gianluca Gaetano al ritorno alla Cremonese. Il piano del Napoli è di trovare prima l’accordo per il rinnovo del calciatore, per poi mandarlo nuovamente in prestito in Serie B, categoria in cui negli ultimi anni sta vivendo una crescita esponenziale.

Ovviamente tutto però dipenderà da Luciano Spalletti, che ha da esprimere l’ultima parola a riguardo. Il tecnico toscano sta utilizzando molto spesso il napoletano classe 2000 in questo pre-campionato, sia nel suo ruolo naturale di trequartista che in quello di centrocampista centrale davanti alla difesa.

Sta a Spalletti dunque decidere se Gaetano è ormai maturo per la permanenza in Serie A con il Napoli o se ha bisogno di altra esperienza. Ciò che è certo è che il ragazzo ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e non vorrebbe passare un’intera stagione lontano dai campi.